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15:06, 15 ноября 2023Россия

В России отреагировали на снос памятника Пушкину в центре Киева

Депутат Шолохов назвал снос памятника Пушкину в Киеве признаком слабости

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Война с памятниками — это признак слабости, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом депутат отреагировал на снос монумента русскому поэту Александру Пушкину в центре Киева.

«Во-первых, война с памятниками — это признак слабости, безусловно, но это поверхностное и очевидное суждение. Важнее другое. Я не устаю на протяжении нескольких десятилетий повторять: "Достаточно уничтожить памятники народа, чтобы он уже во втором поколении перестал существовать как нация". Эту фразу сказал Альфред Розенберг, идеолог Третьего рейха. Поэтому это свидетельство возрождения фашистского нацизма на современной Украине. Они действуют по тем же методичкам, теми же способами», — высказался парламентарий.

Ранее в Киеве демонтировали памятник Пушкину, который стоял на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института. До демонтажа монумент неоднократно обливали краской, также на нем оставляли надписи с требованием снести.

Ранее сообщалось, что историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала оставить на своих местах памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову. При этом она посоветовала убрать из публичного пространства памятник писателю Льву Толстому и очистить от имперской символики Александровскую колонну.

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      Варвара Кошечкина
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