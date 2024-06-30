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19:40, 30 июня 2024Мир

В Минобороны отметили новшества в тактике при взятии под контроль Старомайорского

Минобороны: военные ВС РФ при взятии Старомайорского использовали мототранспорт

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

При взятии под контроль населенного пункта Старомайорское, а также штурме опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные группировки войск «Восток» активно использовали мотоциклы и квадроциклы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«При освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных вражеских опорных пунктов на угледарском направлении штурмовыми подразделениями общевойскового соединения группировки войск "Восток" активно применялся мототранспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские штурмовики использовали мототранспорт как для подвоза боеприпасов и продовольствия на захваченные позиции, так и для непосредственной доставки российских военных на поле боя. По словам военных ВС РФ, использование мотоциклов и квадроциклов позволяет «застать противника врасплох» и способствуют фланговому охвату объектов украинской обороны.

О взятии ВС России под контроль населенного пункта Старомайорское в ДНР сообщалось 10 июня.

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