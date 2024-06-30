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19:50, 30 июня 2024Россия

В России прокомментировали условия «настоящей победы» для Украины по мнению Зеленского

Сенатор Карасин: России и Украине надо искать компромиссы на переговорах

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Москве и Киеву необходимо искать компромиссы за столом переговоров, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал условия «настоящей победы» для Украины в конфликте с Россией, которые назвал президент страны Владимир Зеленский.

«Я думаю, что нам компромиссы надо искать в реальной жизни, а не в разжигании таких максималистских нереальных запросных позиций. Зеленский это хорошо понимает, он играет свою игру. Эта игра, конечно, никуда не приведет, кроме кровопролития и новых потерь человеческих жизней на Украине», — поделился мнением сенатор.

Искать решение вопроса надо за переговорным столом, а не через демагогические, максималистские и абсолютно неприемлемые условия, которые он формирует в публичном пространстве. Это никуда, кроме ожесточения позиций, привести не может даже теоретически

Григорий Карасинроссийский сенатор

В интервью The Philadelphia Inquirer украинский лидер назвал несколько критериев «настоящей победы» для Украины в военном противостоянии. По его словам, для этого страна должна выйти на границы 1991 года, а также вступить в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Политик считает членство в организациях залогом безопасности, которое позволит предотвратить возможное будущее возобновления конфликта. Он уверен, что мирное урегулирование возможно только на основе его «формулы мира».

При этом позиция Зеленского противоречит предложениям президента России Владимира Путина. Российский лидер, напротив, считает, что для завершения конфликта Украина должна отвести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также не претендовать на Крым. Кроме того, политик настаивает на внеблоковом статусе соседнего государства.

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