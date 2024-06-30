В российском регионе погибла четырехлетняя девочка при ударе украинского дрона

Гладков: в Белгородской области погибла 4-летняя девочка при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области погибла четырехлетняя девочка при ударе украинского дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в районе села Новое Волоконовского района украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. «Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась», — написал Гладков.

Взрослые пассажиры машины получили различные множественные осколочные ранения. «В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости», — рассказал глава региона.

Днем 30 июня Белгородская область несколько раз подвергалась атакам украинских дронов.