ВСУ атаковали еще три населенных пункта в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Как пишет Гладков, в селе Безымено несколько беспилотников разрушили три частных дома, повредили линии газоснабжения и неработающий магазин. В селе Смородино атака двух дронов-камикадзе выбила заднее стекло легкового автомобиля, а также окна в двух частных домовладениях. Там же остались повреждены заборы. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, поэтому там временно отсутствует связь.

Гладков отметил, что информация о последствиях атаки беспилотников еще уточняется. Восстановительные работы в населенных пунктах начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось, что 29 июня ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. Гладков сообщил о повреждениях в поселке Совхозный, селе Богун-Городок и Белгороде.