NI: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Заявления президента России Владимира Путина о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Западом Украины не являются блефом. К такому выводу пришел обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.

Он обратил внимание, что российский лидер предупредил страны НАТО об угрозе конфликта с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. «Страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», — привел он цитату американского ядерного стратега Бернарда Броди.

20 июня Путин назвал большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности. Глава государства подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — задался он вопросом.