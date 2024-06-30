Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:25, 30 июня 2024Интернет и СМИ

В США обратили внимание на предупреждение Путина странам НАТО

NI: Путин предупредил Запад о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Заявления президента России Владимира Путина о катастрофических последствиях дальнейшей поддержки Западом Украины не являются блефом. К такому выводу пришел обозреватель The National Interest Бенджамин Гилтнер.

Он обратил внимание, что российский лидер предупредил страны НАТО об угрозе конфликта с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. «Страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», — привел он цитату американского ядерного стратега Бернарда Броди.

20 июня Путин назвал большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности. Глава государства подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — задался он вопросом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли к блогеру, затравившему врача в Дагестане из-за пациентки в никабе. Власти обещали медику защиту

      Макрон после плохих результатов на выборах призвал объединиться против правых

      Власти объяснили происхождение громких хлопков в Липецке

      В США обратили внимание на предупреждение Путина странам НАТО

      Американский миллиардер заявил о восстании демократов для свержения Байдена

      Потенциально опасный астероид пролетел вблизи Земли

      Партию Ле Пен назвали победителем выборов в парламент Франции

      В Госдуме назвали условие для предоставления российского гражданства Канье Уэсту

      Генштаб ВС Белоруссии сообщил о 20 тысячах военных НАТО у границ республики

      Сальдо объяснил вспышку холеры на правом берегу Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше