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22:40, 30 июня 2024Мир

В США предложили Украине тайно получать помощь от НАТО

The Hill: нейтральная Украина сможет тайно получать помощь от НАТО

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Украина может оставаться нейтральным государством, но при этом тайно получать военную и разведывательную помощь от США и других стран Североатлантического альянса. Такое предложение выдвинул политолог Томас Грэм в материале для американской газеты The Hill.

Он напомнил о Швеции, которая во время холодной войны формально была нейтральным государством с мощным оборонно-промышленным сектором и боеспособной армией. При этом страна поддерживала тесное сотрудничество в сфере безопасности и разведки с США и другими союзниками по НАТО.

«В то время это сотрудничество держалось в секрете», — уточнил политолог. Грэм утверждает, что Запад «должен превратить Украину в Швецию времен холодной войны». Для этого необходимо приложить усилия по восстановлению оборонно-промышленного сектора государства, обучить вооруженные силы и нарастить сотрудничество с Киевом в сфере безопасности и разведки, добавил автор статьи.

Ранее британский портал UK Defence Journal сообщил, что члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS.

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      Маргарита Пименова
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