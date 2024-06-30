В США задумали заменить Байдена более молодым кандидатом

WSJ: Демократическая партия США хочет заменить Байдена более молодым кандидатом

Бывший губернатор Южной Каролины и постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на выборы главы государства более юного кандидата, чем действующий президент страны Джо Байден. Ее слова приводит The Wall Street Journal.

По словам Хейли, демократы задумали заменить Байдена более молодым кандидатом. Однако эта перемена сама по себе не поможет экс-главе государства Дональду Трампу выиграть выборы.

«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», — сообщила Хейли.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом встречи бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.