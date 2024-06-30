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10:07, 30 июня 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о работе американских ЧВК на Украине

Военный эксперт Корнев: США легализуют свое присутствие на Украине с помощью ЧВК
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

О работе американских частных военных компаний (ЧВК) на Украине высказался военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. Его слова приводит РИА Новости.

США легализуют свое присутствие на Украине путем официального предоставления возможности ЧВК работать в зоне специальной военной операции (СВО), заявил эксперт. При этом американцы давно уже напрямую занимаются ремонтом техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также обработкой разведданных и коммуникационной поддержкой, отметил Корнев.

«Да, у них действительно нет опыта такого боевого применения, как у их российских коллег. Но под лейблом ЧВК может работать и спецназ. Вероятно, это уже происходит, но тут уж, как говорится, не пойман — не вор. Помимо этого, ЧВК способны заниматься охраной коммуникаций и прочими более привычными делами», — оценил специалист возможность полноценного присутствия американских военных на Украине.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Вашингтон планирует предоставить возможность американским ЧВК работать на Украине. «Окончательное решение еще не принято, и любая дискуссия на эту тему преждевременна. Президент тверд в своем намерении не отправлять американские войска на Украину», — заявил собеседник CNN. Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Ранее в Харьковской области нашли шевроны с флагом США и оружие НАТО.

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      Мария Рюрикова
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