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12:52, 30 июня 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили ретранслятор ВСУ

Губернатор Херсонской области: российские десантники уничтожили ретранслятор ВСУ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские десантники уничтожили ретранслятор Вооруженных сил Украины (ВСУ), который позволял дронам противника долетать до позиций ВС России, расположенных на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника», — рассказал Сальдо. Бойцы парализовали работу дронов ВСУ с помощью беспилотника.

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Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ. Ее уничтожили из расчета ОТРК «Искандер-М».

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      Юлия Юткина
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