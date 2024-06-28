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23:07, 28 июня 2024Россия

ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

МО: ВС РФ рассекретили и уничтожили ЗРК С-300 ПС ВСУ «Искандером-М» под Одессой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) С-300 ПС. Ее уничтожили из расчета ОТРК «Искандер-М», сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, это значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват, и украинцы вынуждены признать, что не могут их сбить.

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      Александра Синицына
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