ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

МО: ВС РФ рассекретили и уничтожили ЗРК С-300 ПС ВСУ «Искандером-М» под Одессой

ВС России нанесли ракетный удар по рассекреченной позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) С-300 ПС. Ее уничтожили из расчета ОТРК «Искандер-М», сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, это значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват, и украинцы вынуждены признать, что не могут их сбить.