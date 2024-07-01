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10:02, 1 июля 2024Наука и техника

Представлен первый смартфон с 3D-дисплеем

ZTE выпустила смартфон Voyage 3D с трехмерным дисплеем

Кадр: Science and Knowledge / YouTube

Китайская корпорация ZTE представила в Шанхае первый смартфон с 3D-дисплеем. Об этом сообщает издание GSM Arena.

По словам представителей компании, модель ZTE Voyage 3D способна отображать двухмерный контент в 3D. Пользователь смартфона может смотреть 3D-контент без применения специального оборудования.

Функция основана на технологии Neovision 3D Anytime, которая отслеживает взгляд пользователя и проецирует изображение с имитацией глубины, тем самым создавая трехмерный эффект. В настоящий момент доступно ограниченное количество роликов, которые можно перевести в 3D. В ZTE отметили, что поставкой адаптированного контента будет заниматься видеоплатформа Migu Video.

Voyage 3D получил 6,58-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 герц. Аппарат имеет процессор Unisoc T760, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфон оснащен основной камерой разрешением 50 мегапикселей и фронтальной камерой на 5 мегапикселей.

Девайс ZTE также имеет аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 45 ватт, ОС Android 13 с оболочкой MyOS13, стереодинамики.

Стоимость ZTE Voyage 3D составляет 1499 юаней, или около 18 тысяч рублей. Смартфон поступил в продажу только в Китае.

В апреле стало известно, что международная группа ученых добилась создания недорогого голографического дисплея на основе обычного смартфона. Специалисты добавили в устройство пространственный модулятор света.

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      Андрей Ставицкий
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