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10:26, 2 июля 2024Наука и техника

ИИ от Apple станет платным

Bloomberg: Apple будет взимать плату за некоторые функции своего ИИ

Фото: PxHere

Корпорация Apple будет предоставлять некоторые функции искусственного интеллекта (ИИ) в рамках платной подписки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании размышляют над тем, чтобы взимать плату за некоторые продвинутые функции искусственного интеллекта. При этом базовые опции сервиса Apple Intelligence, который появится в iOS 18, останутся бесплатными.

Гурман заявил, что Apple и OpenAI договорились о том, что чат-бот ChatGPT будет доступен на смартфонах, планшетах и компьютерах бесплатно. Однако за некоторые продвинутые функции обе компании могут брать деньги. Марк Гурман полагает, что эти функции могут оказаться частью платной подписки iCloud+ — вместе с доступом к Apple Music, расширенному облачному хранилищу и другими предложениями.

Специалист объяснил, что у Apple есть опыт в продаже цифровых услуг своим пользователям. В первую очередь, речь идет о подписках на музыкальный сервис Apple Music, онлайн-кинотеатр Apple TV+, облачное хранилище iCloud.

В конце июня выяснилось, что корпорация Apple отложила запуск сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе из-за Евросоюза (ЕС). Европейские чиновники полагают, что новые инструменты американской компании будут нарушать Закон о цифровых рынках (DMA).

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      Андрей Ставицкий
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