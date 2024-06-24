Apple не запустит сервисы ИИ в Европе

ЕС не разрешил Apple запускать ИИ-сервисы в Европе из-за нарушения DMA

Корпорация Apple отложила запуск сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе из-за Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета The Guardian.

Представители компании заявили, что сервисы Apple Intelligence не будут работать в Европе какое-то время. По словам Apple, это связано с фактическим запретом ЕС — европейские чиновники полагают, что новые инструменты будут нарушать Закон о цифровых рынках (DMA).

Запрет связан с «нормативной неопределенностью». Также в Apple подчеркнули, что правила ЕС вынуждают ее поставить под угрозу личные данные пользователей. Судя по всему, в Евросоюзе каким-то образом намерены регулировать обрабатываемые компанией данные.

«Мы стремимся сотрудничать с Европейской комиссией, пытаясь найти решение, которое позволило бы нам предоставить эти функции нашим клиентам из ЕС без ущерба для их безопасности», — заявили в Apple. Функции Apple Intelligence должны появиться на фирменных гаджетах осенью, вместе с выходом iOS 18. Они будут работать на iPhone 15 Pro и компьютерах с процессорами серии M.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что корпорации Apple придется найти китайского партнера, чтобы на ее смартфонах в регионе работали функции искусственного интеллекта. Предоставить ИИ-функции для местных пользователей смогут Baidu, Alibaba Group и Baichuan AI.