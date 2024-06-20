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16:26, 20 июня 2024Наука и техника

ИИ от Apple в Китае ограничат

WSJ: Apple изменит свой ИИ, чтобы ей разрешили работать в Китае

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорации Apple придется найти китайского партнера, чтобы на ее смартфонах в регионе работали функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации журналистов газеты, ИИ-функции Apple Intelligence, анонсированные на WWDC 2024, не будут в полной мере работать в Китае. Поэтому компании придется изменить свою модель искусственного интеллекта и найти в стране партнеров, которые предоставят ей собственные ИИ-модели.

В материале говорится, что в Китае модели ИИ строго регулируются, чтобы с их помощью нельзя было «повлиять на общественное мнение». Компании Тима Кука не удастся получить разрешение на Apple Intelligence, поэтому корпорации придется найти партнера. В данный момент Apple ведет переговоры с Baidu, Alibaba Group и Baichuan AI.

По словам специалистов WSJ, в Китае к середине 2024 года одобрено 117 моделей или инструментов генеративного искусственного интеллекта. При этом среди них нет ни одного продукта, созданного за пределами страны. Поэтому вероятность того, что китайские власти одобрят Apple Intelligence, остается крайне небольшой.

О том, что смартфоны Apple могут интегрировать с искусственным интеллектом (ИИ) китайской разработки, источники The Wall Street Journal сообщали еще в марте. Наиболее вероятным аналитики называли появление на iPhone чат-бота от корпорации Baidu.

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      Андрей Ставицкий
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