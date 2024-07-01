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16:23, 1 июля 2024Наука и техника

Apple создаст наушники с камерой

Apple представит наушники AirPods с камерой для работы с AR в 2026 году

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple запланировала создание беспроводных наушников. оснащенных камерой. Об этом в своем блоге на Medium сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, компания представит новые наушники в 2026 году. Девайс получит инфракрасную камеру подобную той, которая применяется как часть биометрического модуля Face ID в iPhone и iPad. О планах Apple запустить AirPods с камерой впервые сообщали источники Bloomberg в феврале.

Мин-Чи Ко уточнил, что инфракрасная камера в наушниках будет необходима для интеграции гарнитуры со шлемом дополненной и виртуальной реальности Vision Pro. Также носимое аудиоустройство сможет работать с другими девайсами Apple, ориентированными на AR и VR.

В качестве примера инсайдер привел ситуацию, в которой пользователь поворачивает голову во время сеанса дополненной реальности. В это время звук в AirPods также меняется для создания большей реалистичности. Также Ко считает, что камера в наушниках позволит управлять гарнитурой жестами.

В конце июня корпорация Apple впервые начала продажи гарнитуры Vision Pro за пределами США. Устройство появилось в магазинах Apple Store в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре.

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      Андрей Ставицкий
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