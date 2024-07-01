Американские демократы пошли на отчаянный шаг из-за провала Байдена на дебатах

Axios: демократы начали дистанцироваться от Байдена из-за его провала на дебатах

Члены Демократической партии, которые планируют баллотироваться на выборах в конгресс в ноябре, начали дистанцироваться от президента США Джо Байдена. Об отчаянном шаге американских демократов из-за провала главы государства на дебатах сообщил портал Axios.

В материале отмечается, что некоторые законодатели и кандидаты на выборах в «колеблющихся» округах захотели «отделить» свои избирательные кампании от фигуры Байдена.

«Я больше не хочу его (Байдена — прим. «Ленты.ру») здесь видеть», — рассказал один из представителей демократов-конгрессменов из «колеблющегося» округа. Он также сообщил об «отчаянных попытках» избежать встречи с президентом и его женой Джилл. Собеседник портала добавил, что крупные доноры партии находятся «в ярости» и требуют выхода президента из гонки.

Другой высокопоставленный демократ заявил, что его коллеги «истерят» из-за влияния Байдена на их перспективы избраться в конгресс. «Дистанцирование от непопулярного президента — хорошо зарекомендовавшая себя стратегия во время избирательных кампаний в конгресс», — объяснил автор статьи.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что демократы намерены избавиться от Джо Байдена. Как утверждает бизнесмен, данное решение обусловлено тем, что президент США проигрывает по всем опросам и, вероятнее всего, потерпит поражение на голосовании.