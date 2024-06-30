Жена Байдена заступилась за него после дебатов с Трампом. Что сказала первая леди США?

Первая леди США призвала не судить о достижениях Байдена по 90 минутам дебатов

Первая американская леди Джилл Байден прокомментировала критику в адрес президента США Джо Байдена, которая поступает в его адрес после дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Джилл Байден выступила на защиту мужа

Первая леди США заступилась за своего супруга и подчеркнула, что его выступление на дебатах не определяет его достижения, которые он получил во время своего президентства.

Послушай, Джо, мы не собираемся позволить 90 минутам определить четыре года твоего пребывания на посту президента Джилл Байден первая леди США

Сам Байден признался Джилл, что не знает, «что произошло» на дебатах. «Я не чувствовал себя так уж хорошо», — отметил он.

Вице-президент Камала Харрис также пыталась спасти положение Байдена после дебатов. Она призывала американцев сосредоточиться на проделанной политиком работе, а не на его выступлениях.

Дальнейшее участие Байдена в выборах президента США определит его жена

По данным NBC, Джилл — единственный человек, который обладает решающим влиянием на Байдена. «Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен», — отметил собеседник телеканала.

81 год исполнился Байдену в 2023 году

Ожидается, что Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании со своей семьей в воскресенье, 30 июня. В свою очередь, издание Axios писало, что Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Выступление Байдена на дебатах вызвало негативную реакцию

После дебатов 60 процентов американцев выступили против участия Байдена в президентских выборах. Кроме того, более половины опрошенных (57 процентов), считают, что Трамп превзошел Байдена на дебатах.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Например, издание Politico утверждает, что «кажущаяся слабость Байдена бросалась в глаза еще больше» во время выступления. «Главным разговором вечера среди дипломатов было то, каким усталым и безвольным» оказался действующий президент.

Сам Байден обещал выиграть выборы

На мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Нью-Йорк Байден обещал выиграть выборы президента США. По его словам, настоящей угрозой является его соперник — Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заверил, что политик не планирует выходить из предвыборной гонки из-за неудачного выступления на дебатах.