Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 1 июля 2024Силовые структуры

Бывшего главу российского банка осудили за выплату премий самому себе

Экс-главе Нефтепромбанка Борисову дали 4 года за выписывание премий самому себе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего главы Нефтепромбанка Александра Борисова, который выписывал премии за «активную работу» самому себе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы. Свою вину он не признал, а защите даже удалось трижды вернуть дело на доследование из-за слабой доказательной базы.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Борисов выплатил себе премий на общую сумму 215,5 миллиона рублей. В соответствующих приказах он хвалил себя за «активную работу», «достижение особо значимых результатов» и за «внесение особого вклада». При этом иногда экс-глава банка выписывал премии на свое имя ежедневно, награждая себя за одни и те же результаты работы.

Кроме того, он же с 2016 по 2017 год выписал премий на общую сумму 22,6 миллиона рублей в адрес управляющей делами Нефтепромбанка. На допросе она призналась, что возвращала полученные деньги Борисову.

Ранее в Башкирии следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на главного врача Белорецкой больницы. По предварительным данным, мужчина заставлял бухгалтера и главную медсестру выписывать премии подчиненным, а потом, угрожая им проблемами на работе, забирал все деньги себе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Канье Уэст покинул Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше