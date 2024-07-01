Бывшего главу российского банка осудили за выплату премий самому себе

Экс-главе Нефтепромбанка Борисову дали 4 года за выписывание премий самому себе

Пресненский районный суд Москвы огласил приговор в отношении бывшего главы Нефтепромбанка Александра Борисова, который выписывал премии за «активную работу» самому себе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину признали виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы. Свою вину он не признал, а защите даже удалось трижды вернуть дело на доследование из-за слабой доказательной базы.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Борисов выплатил себе премий на общую сумму 215,5 миллиона рублей. В соответствующих приказах он хвалил себя за «активную работу», «достижение особо значимых результатов» и за «внесение особого вклада». При этом иногда экс-глава банка выписывал премии на свое имя ежедневно, награждая себя за одни и те же результаты работы.

Кроме того, он же с 2016 по 2017 год выписал премий на общую сумму 22,6 миллиона рублей в адрес управляющей делами Нефтепромбанка. На допросе она призналась, что возвращала полученные деньги Борисову.

Ранее в Башкирии следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на главного врача Белорецкой больницы. По предварительным данным, мужчина заставлял бухгалтера и главную медсестру выписывать премии подчиненным, а потом, угрожая им проблемами на работе, забирал все деньги себе.