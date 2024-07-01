Девять украинских дронов атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: девять беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью

Над территорией Брянской области сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что семь дронов самолетного типа перехватили над Трубчевским районом, еще два уничтожили над Карачевским. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В воскресенье, 30 июня, рой беспилотников атаковал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Издание Baza сообщало, что атака началась в два часа ночи. По его данным, семь украинских дронов кружили возле предприятия около часа, один из них повредил гараж, а еще четыре пытались повредить здание кислородной станции.