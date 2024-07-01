Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:21, 1 июля 2024Россия

Девять украинских дронов атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: девять беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Брянской области сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что семь дронов самолетного типа перехватили над Трубчевским районом, еще два уничтожили над Карачевским. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В воскресенье, 30 июня, рой беспилотников атаковал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Издание Baza сообщало, что атака началась в два часа ночи. По его данным, семь украинских дронов кружили возле предприятия около часа, один из них повредил гараж, а еще четыре пытались повредить здание кислородной станции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии рассказали о контроле за воздушным пространством Украины. Как НАТО помогает Киеву отражать готовящиеся удары?

      Мужчина расправился с бывшей возлюбленной в день ее свадьбы

      Девять украинских дронов атаковали российский регион

      Американские демократы пошли на отчаянный шаг из-за провала Байдена на дебатах

      В сериале «Слово пацана» поставили точку

      В партии Макрона нашли способ борьбы с партией Ле Пен

      Число погибших при взрыве в жилом доме в Турции увеличилось

      Удар российской сверхмощной авиабомбы по пункту управления ВСУ сняли на видео

      В Париже радикалы начали бить витрины и поджигать баки из-за итогов парламентских выборов

      Макрона обвинили в попытке создать хаос во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше