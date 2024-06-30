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17:39, 30 июня 2024Россия

Российский металлургический комбинат атаковал рой беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат атаковал рой беспилотников

Фото: Leah Millis / Reuters

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) атаковал рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского предприятия.

НЛМК производит гражданскую продукцию. В воскресенье, 30 июня, по его территории ударили дроны. Представитель компании отметил, что атака оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела.

Ранее в этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников. Он назвал прошедшую ночь непростой и неспокойной.

Позже издание Baza сообщило, что в два часа ночи семь украинских БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Они кружили возле предприятия около часа. В результате один из упавших дронов повредил гараж. Еще четыре беспилотника пытались повредить здание кислородной станции. Один дрон нарушил целостность установки разделения кислорода.

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      Варвара Кошечкина
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