Российский металлургический комбинат атаковал рой беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат атаковал рой беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) атаковал рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского предприятия.

НЛМК производит гражданскую продукцию. В воскресенье, 30 июня, по его территории ударили дроны. Представитель компании отметил, что атака оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела.

Ранее в этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над промышленной зоной Липецка сбили девять беспилотников. Он назвал прошедшую ночь непростой и неспокойной.

Позже издание Baza сообщило, что в два часа ночи семь украинских БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Они кружили возле предприятия около часа. В результате один из упавших дронов повредил гараж. Еще четыре беспилотника пытались повредить здание кислородной станции. Один дрон нарушил целостность установки разделения кислорода.