«Динамо» объявило об уходе вратаря-рекордсмена

Вратарь Антон Шунин покинул «Динамо» после 30 лет в клубе

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил на сайте об уходе вратаря-рекордсмена Антона Шунина.

У 37-летнего голкипера истек срок действия контракта. «Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома», — говорится в сообщении.

Шунин входил в систему «Динамо» с 1994 года. В основной команде он дебютировал в 2007 году и провел 17 сезонов. За этот период вратарь сыграл в 366 матчах, 125 из которых завершил всухую.