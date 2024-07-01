Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:04, 1 июля 2024Путешествия

Для россиян подорожал загранпаспорт

Загранпаспорт для россиян подорожал на тысячу рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Загранпаспорт нового образца в понедельник, 1 июля, подорожал для россиян на тысячу рублей. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

Госпошлина за него составит 6000 рублей для взрослых (вместо 5000 рублей), для детей до 14 лет — 3000 рублей (вместо 2,5 тысячи рублей). «Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России призвал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском. В ведомстве напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В России отменили программу льготной ипотеки. Что будет с ценами на квартиры?

      Платежи за ЖКУ выросли

      Женщина стала порномоделью и разочаровалась за четыре месяца

      КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии

      В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ

      В России усложнили получение автокредитов

      В России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь

      Для россиян подорожал загранпаспорт

      В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса с наказанием до семи лет тюрьмы

      Сборная Испании разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше