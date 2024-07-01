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09:36, 1 июля 2024Мир

Экс-советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

Бэннон: в случае победы Трамп инициирует расследование против ряда чиновников
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший главный советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что в случае победы Трамп инициирует расследование против ряда высокопоставленных американских чиновников из-за превышения их должностных полномочий. Об этом Бэннон заявил газете Politico.

В предполагаемый список входят: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

«Мы говорим, что хотим справедливости. Мы хотим провести полное расследование, а затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если [окажется, что] они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — заявил экс-советник.

Ранее стало известно о намерении экс-президента США Дональда Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября. Политик заявил, что он сможет это сделать в случае победы на выборах. Кроме того, он готов обнародовать материалы по делам 35-го президента США Джона Кеннеди и Джеффри Эпштейна. Таким образом, по его словам, он надеется вернуть доверие американского общества к таким органам, как ЦРУ и ФБР.

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      Виктория Кондратьева
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