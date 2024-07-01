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20:53, 1 июля 2024Спорт

Франция обыграла Бельгию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Франция со счетом 1:0 обыграла Бельгию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Сборная Франции по футболу обыграла Бельгию в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу трехцветных. На 85-й минуте нападающий французов Рандаль Коло Муани нанес удар по воротам соперника, а Ян Вертонген срезал мяч в собственные ворота. Этот гол оказался единственным.

Франция в 1/4 финала сыграет с победителем противостояния между Португалией и Словений. Команды выйдут на поле позднее в понедельник, 1 июля.

Французы дважды становились чемпионами Европы. В активе Бельгии побед на турнире нет.

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      Алексей Гусев
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