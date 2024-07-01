Yonhap: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии

КНДР выпустила баллистическую ракету. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Неопознанный снаряд был выпущен восточном направлении, в сторону Японского моря. Сейчас в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи пытаются определить тип ракеты.

26 июня Главное управление ракетостроения КНДР отчиталось об успешных испытаниях по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе теста отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты.