«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

Полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив»

Полузащитник Антон Миранчук покинул московский «Локомотив». Об уходе игрока объявлено в Telegram-канале клуба.

Стороны не стали продлевать контракт. «Благодарим Антона за время, проведенное в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», — отметили в команде.

Миранчук перешел в академию «Локомотива» в 2011 году и впервые был привлечен к игре за основу в 2013-м. Всего в составе команды он провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч. Вместе с железнодорожниками хавбек стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.