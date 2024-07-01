Макрона обвинили в попытке создать хаос во Франции

Филиппо: Макрон намеренно пытается создать хаос во Франции, сталкивая оппозицию

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается вызвать в государстве хаос, сталкивая между собой два блока оппозиции с разными взглядами, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В разговоре с РИА Новости он обвинил Макрона в намерении прибегнуть к исключительной статье конституции, которая предоставит ему чрезвычайные полномочия.

«После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос», — объяснил Филиппо.

Как считает политик, французский президент рассчитывал на это, чтобы, в частности, иметь возможность применить 16 статью конституции, которая даст ему полную власть. «Это реальность, об этом даже писали французские СМИ», — добавил Филиппо.

Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром страны. Таким образом политик отреагировал на предварительные итоги голосования в парламент.