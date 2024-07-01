Мужчина изменил привычке и разбогател на 38,5 миллиона рублей

В США мужчина передумал в последний момент и выиграл в лотерею $446 тыс.

Житель США выиграл в лотерею 446,5 тысячи долларов (38,5 миллиона рублей), изменив привычке покупать определенные лотерейные билеты. Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

43-летний мужчина из округа Окленд, штат Мичиган, купил счастливый билет лотереи Fantasy 5 в продуктовом магазине. При этом американец признался, что передумал в последнюю секунду перед покупкой билета.

«Обычно я играю в Mega Millions и Powerball, но, когда был в магазине, в последний момент решил сыграть в Fantasy 5. Через несколько дней я заехал в тот же магазин, и люди там говорили, что кто-то сорвал куш. Я просканировал билет и понял, что стал победителем. Домашние были в восторге», — рассказал американец о том, как разбогател.

Мужчина предпочел не раскрывать свою личность, однако заявил, что часть суммы потратит на инвестиции, а остальное пустит на обучение детей в колледже.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Мэриленд купила лотерейный билет на работе и выиграла крупную сумму. Сотрудница продуктового магазина призналась, что решила испытать судьбу, потому что в тот день было мало покупателей и ей стало скучно.