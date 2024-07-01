Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:45, 1 июля 2024Из жизни

Мужчина изменил привычке и разбогател на 38,5 миллиона рублей

В США мужчина передумал в последний момент и выиграл в лотерею $446 тыс.

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Житель США выиграл в лотерею 446,5 тысячи долларов (38,5 миллиона рублей), изменив привычке покупать определенные лотерейные билеты. Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

43-летний мужчина из округа Окленд, штат Мичиган, купил счастливый билет лотереи Fantasy 5 в продуктовом магазине. При этом американец признался, что передумал в последнюю секунду перед покупкой билета.

«Обычно я играю в Mega Millions и Powerball, но, когда был в магазине, в последний момент решил сыграть в Fantasy 5. Через несколько дней я заехал в тот же магазин, и люди там говорили, что кто-то сорвал куш. Я просканировал билет и понял, что стал победителем. Домашние были в восторге», — рассказал американец о том, как разбогател.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Мужчина предпочел не раскрывать свою личность, однако заявил, что часть суммы потратит на инвестиции, а остальное пустит на обучение детей в колледже.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Мэриленд купила лотерейный билет на работе и выиграла крупную сумму. Сотрудница продуктового магазина призналась, что решила испытать судьбу, потому что в тот день было мало покупателей и ей стало скучно.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Канье Уэст покинул Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше