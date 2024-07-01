На российского студента завели дело о теракте за подготовку расстрела в колледже

Baza: в Твери студент колледжа готовил массовое убийство однокурсников

В Твери сотрудники правоохранительных органов выявили 16-летнего студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников и преподавателей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первокурсник собирался устроить массовое убийство в Тверском технологическом колледже. На преступление он решился из-за плохих отношений с учащимися. Студент составил список своих обидчиков, искал в сети оружие, порядок получения лицензии, а также просматривал видео на интересующую его тематику. Молодой человек закупил противогаз, тактический шлем и камуфляж.

В поле зрения силовиков он попался после того, как отправил список обидчиков своему недругу, а тот сообщил полиции о подозрительном студенте. В ходе обысков правоохранители нашли историю браузера в компьютере юноши, он стал фигурантом уголовного дела о подготовке к теракту.

На допросе студент дал признательные показания. Его пока отправили на лечение в психоневрологический интернат.

20 июня сообщалось, что в городе Сибай в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу, не прикрывшую его на практике.