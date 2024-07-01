Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 1 июля 2024Силовые структуры

На российского студента завели дело о теракте за подготовку расстрела в колледже

Baza: в Твери студент колледжа готовил массовое убийство однокурсников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Твери сотрудники правоохранительных органов выявили 16-летнего студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников и преподавателей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первокурсник собирался устроить массовое убийство в Тверском технологическом колледже. На преступление он решился из-за плохих отношений с учащимися. Студент составил список своих обидчиков, искал в сети оружие, порядок получения лицензии, а также просматривал видео на интересующую его тематику. Молодой человек закупил противогаз, тактический шлем и камуфляж.

В поле зрения силовиков он попался после того, как отправил список обидчиков своему недругу, а тот сообщил полиции о подозрительном студенте. В ходе обысков правоохранители нашли историю браузера в компьютере юноши, он стал фигурантом уголовного дела о подготовке к теракту.

На допросе студент дал признательные показания. Его пока отправили на лечение в психоневрологический интернат.

20 июня сообщалось, что в городе Сибай в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу, не прикрывшую его на практике.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Россиянин справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

      У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

      Экс-советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

      Почти 40 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

      Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

      Женщинам объяснили причины проблем с интимным здоровьем в отпуске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше