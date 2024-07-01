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12:50, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине заметили применение первых F-16

Экс-летчик Тайтельман: Международный легион начал применять F-16 на Украине

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

На Украине заметили применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву его западными союзниками. Об этом сообщает в X (ранее Twitter) бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман.

«[Случился] первый удар, нанесенный F16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — написал военный эксперт, не приведя никаких дополнительных подробностей.

В Белом доме признавали, что переданные Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. До этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами республики.

Ранее в Госдуме назвали F-16 законной целью России даже в том случае, если самолеты будут размещены за пределами Украины, но при этом будут участвовать в боевых вылетах.

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      Варвара Кошечкина
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