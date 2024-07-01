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18:17, 1 июля 2024Мир

На Украину прибыли американские конгрессмены

Посол США на Украине Бринк: американские конгрессмены прибыли в Киев
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На Украину прибыли американские конгрессмены во главе с председателем комитета палаты представителей США по разведке Майком Тернером. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк в социальной сети Х.

«С возвращением в Киев (...) для обсуждения того, как помощь США помогает Украине», — написала дипломат.

В американскую делегацию также вошли члены Палаты представителей США Ронни Джексон, Тони Гонсалес, Бетти МакКоллум и Джон Джойс.

21 июня в столицу Украины прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс.

В начале июня канал NBC News сообщил, что украинские чиновники недовольны послом США в Киеве из-за ее слов о коррупции на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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