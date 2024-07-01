Названы самые умные породы собак

Life.ru: немецкая овчарка является самой умной породой собак

Составлен рейтинг самых сообразительных пород собак. Список из пяти позиций опубликовало издание Life.ru.

Одной из умнейших пород издание назвало немецкую овчарку. Они легко обучаются, умеют анализировать ситуацию и обладают отличной памятью. По этой причине немецких овчарок используют полицейские, спасатели и охранники.

Сообразительностью отличается и бордер-колли. Эта порода была выведена для работы на пастбищах, поэтому способна приспосабливаться к новым условиям. Шетландские овчарки (шелти) тоже являются пастушьими собаками. Они были предназначены для помощи людям на фермах, поэтому научились понимать указания хозяев и принимать самостоятельные решения.

К умнейшим породам собак издание отнесло и пуделей. Их часто можно увидеть в цирке, поскольку они быстро запоминают команды.

Крайне сообразительными также считаются доберманы, однако для развития их природных способностей требуется специальное обучение.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, выбрали самую уродливую собаку в мире. Ей стал лохматый пекинес с высунутым языком по кличке Дикая Штучка.