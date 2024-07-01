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16:50, 1 июля 2024Из жизни

Названы самые умные породы собак

Life.ru: немецкая овчарка является самой умной породой собак

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Составлен рейтинг самых сообразительных пород собак. Список из пяти позиций опубликовало издание Life.ru.

Одной из умнейших пород издание назвало немецкую овчарку. Они легко обучаются, умеют анализировать ситуацию и обладают отличной памятью. По этой причине немецких овчарок используют полицейские, спасатели и охранники.

Сообразительностью отличается и бордер-колли. Эта порода была выведена для работы на пастбищах, поэтому способна приспосабливаться к новым условиям. Шетландские овчарки (шелти) тоже являются пастушьими собаками. Они были предназначены для помощи людям на фермах, поэтому научились понимать указания хозяев и принимать самостоятельные решения.

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К умнейшим породам собак издание отнесло и пуделей. Их часто можно увидеть в цирке, поскольку они быстро запоминают команды.

Крайне сообразительными также считаются доберманы, однако для развития их природных способностей требуется специальное обучение.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, выбрали самую уродливую собаку в мире. Ей стал лохматый пекинес с высунутым языком по кличке Дикая Штучка.

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      Юлия Юткина
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