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21:42, 1 июля 2024Мир

Немецкий оборонный концерн получил крупнейший заказ в своей истории

Rheinmetall получил заказ от бундесвера на 6500 военных грузовиков в € 3,5 млрд

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории компании заказ на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6500 военных грузовиков на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт заключен в понедельник, 1 июля, после того, как бюджетный комитет бундестага на прошлой неделе утвердил финансирование. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 миллионов евро, 250 из них должны быть переданы в текущем году.

Генеральный директор компании Армин Паппергер заявил о наступлении «переломного момента в закупках логистических грузовиков», о чем свидетельствует «чрезвычайно короткий период в четыре месяца с момента объявления тендера до подписания контракта».

20 июня Rheinmetall объявил о рекордном в новейшей истории заказе, полученном от бундесвера в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией, на изготовление боеприпасов на 8,5 миллиарда евро. Первые поставки в рамках контракта начнутся в начале 2025 года. Главный покупатель, Германия, передаст часть этих боеприпасов Украине.

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      Марина Совина
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