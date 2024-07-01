Никас Сафронов заявил, что поменял номер телефона после взлома мессенджеров

Художник Никас Сафронов рассказал о последствиях атаки мошенников на мессенджеры. Его цитирует РИА Новости.

По словам Сафронова, он был вынужден поменять номер телефона и сообщить об этом многим людям. «Заменил телефон, сообщил двадцати с лишним тысячам человек, чтобы они не попались, и надеюсь, что все обойдется», — сказал он.

Художник поделился, что злоумышленники пытались обмануть его и раньше. Он отметил, что знает о подобных случаях среди знакомых. В качестве примера художник привел российского исполнителя Олега Газманова, у которого пытались украсть деньги.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии».