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19:41, 1 июля 2024Путешествия

Отдохнувшие в Турции россияне на сутки остались без багажа

Mash на Мойке: отдохнувшие в Турции россияне на сутки остались без багажа

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Отдохнувшие в Турции россияне из Санкт-Петербурга остались на сутки без багажа — авиакомпания забыла вещи всех пассажиров на курорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Рейс Corendon Airlines из Турции в Пулково состоялся 30 июня, однако до этого перевозчику пришлось поменять борт. Из-за этого возникла путаница и багаж около 180 россиян остался в стране вылета. Доставить вещи удалось лишь 1 июля, путешественники могут забрать их из аэропорта или дождаться доставки.

Ранее стало известно, что международные рейсы в аэропорт Антальи, Турция, и обратно в другие страны задерживаются из-за забастовки персонала воздушной гавани. Сотрудники требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

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      Марк Успенский
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