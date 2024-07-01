Пенсионер поссорился с соседом по дому престарелых и два раза ударил его ножом

В Ленобласти пенсионер ударил ножом соседа по дому престарелых, возбуждено дело

В Ленинградской области 89-летний пенсионер поссорился с соседом по комнате в доме престарелых и дважды ударил его ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в учреждении в поселке Вознесенье. Между 89-летним и 69-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из них достал нож и два раза ударил им оппонента. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта отпустили под обязательство о явке.

Ранее стало известно, что в Красноярске 75-летний мужчина в ходе бытовой ссоры напал на 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего».