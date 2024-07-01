Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:18, 1 июля 2024Силовые структуры

Пенсионер поссорился с соседом по дому престарелых и два раза ударил его ножом

В Ленобласти пенсионер ударил ножом соседа по дому престарелых, возбуждено дело

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ленинградской области 89-летний пенсионер поссорился с соседом по комнате в доме престарелых и дважды ударил его ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в учреждении в поселке Вознесенье. Между 89-летним и 69-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из них достал нож и два раза ударил им оппонента. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта отпустили под обязательство о явке.

Ранее стало известно, что в Красноярске 75-летний мужчина в ходе бытовой ссоры напал на 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Россиянин справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

      У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

      Экс-советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

      Почти 40 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

      Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше