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07:30, 1 июля 2024Путешествия

Голландец проехал по России на автобусе и описал опыт словами «такое видел только тут»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тревел-блогер из Голландии проехал по России на автобусе и описал опыт словами «такое видел только тут». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, московские остановки автобусов похожи на голландские, однако в маленьких российских городах они отличаются. К примеру, там остановки обклеены объявлениями и рекламными листовками. «Турагентства, телефонные операторы, покупка металлолома (кстати, такую рекламу в Голландии тоже никогда не встречал). Такое только в России видел», — поделился наблюдениями блогер.

Кроме того, в России, по его наблюдению, никто не пользуется кнопками «стоп» в автобусах, а в Голландии водитель может не остановить без этого. Еще одно отличие — в России чаще уступают место старшим, которые заходят в общественный транспорт. Наконец, голландец заметил, что в маленьких российских городах у водителей автобусов нет униформы. А в жару они и вовсе могут ехать без футболки, заключил автор.

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«В Голландии у водителей автобусов есть форма. Обычно это рубашка с галстуком или без, бывает тоже сверху пиджак или кофта», — объяснил он.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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