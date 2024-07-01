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08:06, 1 июля 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об обучении солдат истории ОУН-УПА

Пленный Позняков: солдат ВСУ обучают истории ОУН-УПА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают истории (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом рассказал украинский военнопленный Валентин Позняков в разговоре с РИА Новости.

По его словам, военным показывали соответствующие видеоролики, а также давали читать различные материалы. Собеседник агентства уточнил, что подобные занятия начали проводить после того, как он подписал контракт с ВСУ.

Он также отметил, что молодые бойцы были не очень заинтересованы в истории ОУН-УПА, в отличие от своих возрастных коллег.

Ранее стало известно, что на патриотических занятиях украинских солдат призвали равняться на члена ОУН-УПА, политрука Петра Федуна. Утверждается, что военных буквально «заставляют восхищаться вкладом Федуна в дело борьбы с коммунизмом и пособничеством вермахту».

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      Марина Совина
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