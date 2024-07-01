Польша ввела ограничения на въезд для дальнобойщиков с Украины

ГТС Украины: Польша ограничила пересечение границы для украинских дальнобойщиков

Польша ограничила пересечение границы для украинских дальнобойщиков, работающих без разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом в Telegram сообщает Государственная таможенная служба (ГТС) Украины.

«Польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из республики Польша украинских грузовых транспортных средств», — говорится в публикации.

С чем связаны ограничения Варшавы, не уточняется.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу до начала июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Об официальных целях визита не сообщается.