Туск: Зеленский посетит Варшаву до саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу до саммита НАТО, который пройдет в США в июле. Об этом сообщил бывший глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Мы договорились с президентом Зеленским о выступлении в Варшаве еще до саммита НАТО», — написал Туск.

Саммит НАТО будет проведен в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев находится в шаге от вступления в альянс. Он также выражал надежду, что на июльском саммите Украине дадут ответ на заявку по вступлению в НАТО.

Однако 27 июня постоянный представитель США при блоке Джулианн Смит в интервью изданию The Washington Post сообщила, что Киев не получит приглашение в НАТО на саммите. Причиной этого, по ее словам, стало «участие Киева в вооруженном конфликте». При этом она добавила, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.