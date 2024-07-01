Польша заявила о ликвидации своего постоянного представительства при ОБСЕ

МИД Польши: Варшава ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

Варшава ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД Польши.

«Министр [иностранных дел] Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе», — говорится в заявлении.

В польском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что задачи бывшего представительства Республики Польша при ОБСЕ с 1 августа перейдут в ведение к Постоянному представительству Республики Польша при Отделении Организации Объединенных Наций (ООН) и международных организациях в Вене.

Варшава не уточнила причины принятия такого решения.

Ранее стало известно, что Польша и Прибалтика хотят создать на своих границах с Россией и Белоруссией непреодолимый барьер. Отмечается, что новый железный занавес должен защитить их от Москвы.