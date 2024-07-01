Популярный российский комик признался в употреблении алкоголя перед выступлениями

Комик Позов: звезды «Импровизаторов» иногда выходили на сцену выпившими

Популярный российский комик, звезда шоу «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов заявил, что участники коллектива иногда выходили на сцену выпившими. Об употреблении алкоголя перед выступлениями он рассказал журналисту Карену Адамяну, видео вышло на YouTube.

«Сидишь между концертами, бывает, когда два концерта. "Ну, чуть-чуть выпью"», — признался юморист. Вместе с тем он подчеркнул, что звезды проекта не употребляли алкоголь в таких объемах, чтобы на сцене у них возникали трудности с речью.

«Такого, чтобы человек переборщил настолько, чтобы срывал процесс, не было. В этом плане мы профессионалы», — добавил Позов. Он также заявил, что другой участник «Импровизаторов» Сергей Матвиенко не употребляет спиртное вообще.

Ранее Позов раскрыл, что боится быть забытым аудиторией. По словам комика, из-за этого страха он участвует в большом количестве проектов и старается придумывать собственные.