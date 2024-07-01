Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:52, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик высказался о возможности переезда в Италию

Комик Позов заявил, что в старости мог бы переехать в пригород Рима
Дмитрий Позов

Дмитрий Позов . Кадр: Макарена / YouTube

Российский комик, участник популярного шоу «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов предположил, что в старости мог бы переехать в пригород Рима. О возможной эмиграции он высказался в беседе с журналистом Кареном Адамяном, видео вышло на YouTube.

Журналист отметил, что ранее комик говорил о возможности переезда в Италию в преклонном возрасте, и спросил, где именно в этой стране Позов хотел бы жить. Юморист заявил, что не знает Италию настолько, чтобы на данный момент не ошибиться с локацией.

«Пока мне кажется, что это должен быть пригород Рима, чтобы это все-таки был небольшой город, но при этом город был недалеко. И чтобы у этого города было величие. Какое-то невероятное же ощущение, что ты рядом с Римом», — пояснил Позов.

Вместе с тем он отметил, что для него важно, чтобы в стране, где он жил, был хороший футбол. Однако футбол в Италии, посетовал комик, ему не нравится.

Ранее Позов, объясняя свои слова о возможности переезда в Италию в старости, заявил, что хотел бы жить в «теплом и красивом месте». Юморист также пошутил о том, что в преклонном возрасте он планирует «жрать, гулять и рассказывать небылицы».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше