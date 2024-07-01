Популярный российский комик высказался о возможности переезда в Италию

Комик Позов заявил, что в старости мог бы переехать в пригород Рима

Российский комик, участник популярного шоу «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов предположил, что в старости мог бы переехать в пригород Рима. О возможной эмиграции он высказался в беседе с журналистом Кареном Адамяном, видео вышло на YouTube.

Журналист отметил, что ранее комик говорил о возможности переезда в Италию в преклонном возрасте, и спросил, где именно в этой стране Позов хотел бы жить. Юморист заявил, что не знает Италию настолько, чтобы на данный момент не ошибиться с локацией.

«Пока мне кажется, что это должен быть пригород Рима, чтобы это все-таки был небольшой город, но при этом город был недалеко. И чтобы у этого города было величие. Какое-то невероятное же ощущение, что ты рядом с Римом», — пояснил Позов.

Вместе с тем он отметил, что для него важно, чтобы в стране, где он жил, был хороший футбол. Однако футбол в Италии, посетовал комик, ему не нравится.

Ранее Позов, объясняя свои слова о возможности переезда в Италию в старости, заявил, что хотел бы жить в «теплом и красивом месте». Юморист также пошутил о том, что в преклонном возрасте он планирует «жрать, гулять и рассказывать небылицы».