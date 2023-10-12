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19:32, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик высказался о перспективе эмиграции

Комик Позов о перспективе эмиграции: я хотел бы стареть в теплом месте
Дмитрий Позов

Дмитрий Позов. Кадр: страница Дмитрия Позова во ВКонтакте

Популярный российский комик, звезда юмористического шоу «Импровизаторы» на СТС Дмитрий Позов ответил на вопрос о том, планирует ли он уезжать из России. О перспективе эмиграции он высказался, беседуя с поклонниками в прямом эфире во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о том, действительно ли он планирует провести старость в Италии, Позов отметил: «Ну я пока так просто думаю, что я хотел бы стареть в теплом и спокойном, красивом месте и со вкусной едой».

Юморист также пошутил о том, что в преклонном возрасте он планирует «жрать, гулять и рассказывать небылицы». «Вот с небылицами может быть проблема в Италии, кому они там нужны», — поиронизировал он.

Ранее Позов рассказал, что в прошлом сильно переживал из-за отсутствия заработка. Он отметил, что беспокоился из-за нехватки денег, потому что жил с девушкой.

Шоу «Импровизаторы» с комиками Дмитрием Позовым, Антоном Шастуном, Арсением Поповым и Сергеем Матвиенко выходит на СТС с 16 марта. До этого юмористы выступали в аналогичном формате в проекте «Импровизация», который транслировался на ТНТ с 2016-го по конец 2022 года.

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    Олег Давыдов
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