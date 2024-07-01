Порноактриса пожаловалась на подделывающих анализы коллег

Американская порноактриса Лили Лу заявила, что некоторые порноактеры фальсифицируют результаты анализов на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Об этой проблеме она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, видео вышло на YouTube.

«Некоторые люди подделывают результаты анализов. Недавно один чувак сфальсифицировал результаты, из-за этого в Twitter развернулась целая драма», — раскрыла Лу.

По словам гостьи подкаста, некоторые порноактеры после того, как сдали анализы для съемки, также вступают в интимную связь со случайными людьми. Порнозвезда отметила, что в связи с этим в индустрии бывают случаи заражения ЗППП от коллег. «Но, к счастью, заражения хламидиями и гонореей стали случаться реже», — добавила она.

Ранее популярная порноактриса из Испании Бриджет Би заявила, что не занимается сексом на первых свиданиях. По словам звезды порно, она всегда просит потенциальных бойфрендов сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, прежде чем вступит с ними в интимные отношения.