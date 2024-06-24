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04:00, 24 июня 2024Интернет и СМИ

Порноактриса опровергла популярный стереотип об отношении звезд индустрии к сексу

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Популярная порноактриса из Испании Бриджет Би заявила, что не занимается сексом на первых свиданиях. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

Ведущий Райан Паунелл отметил, что существует распространенный стереотип, согласно которому звезды индустрии контента для взрослых готовы заниматься сексом уже на первом свидании. Однако Би опровергла это мнение.

«Я никогда так не делаю. Иронично, но я порнозвезда как раз потому, что я не болею [половыми инфекциями]», — объяснила порноактриса и добавила, что ей не нравится заниматься сексом с презервативом. По словам гостьи подкаста, она всегда просит потенциальных бойфрендов сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, прежде чем вступит с ними в интимные отношения.

Ранее американская порноактриса Адриана Чечик рассказала о полученной на съемках травме. Она заявила, что неприятный инцидент произошел во время съемки БДСМ-видео.

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      Олег Давыдов
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