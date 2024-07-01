Повышенная потливость оказалась связана с размером груди

NYP: женщины с маленькой грудью потеют больше обладательниц большого бюста

Размер груди оказался связан с потливостью — женщины с маленьким бюстом потеют больше, чем обладательницы большого бюста, хотя ранее считалось наоборот. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP) со ссылкой на выводы ученых из университета Саутгемптона, Великобритания.

Специалист в области термофизиологии Ханна Блаунт провела эксперимент, в ходе которого изучила интенсивность потоотделения у женщин разного телосложения. Исследования проходили в климатической камере университетской лаборатории с использованием 3D-сканирования. Блаунт вычисляла площадь поверхности груди и измеряла интенсивность потоотделения с помощью специальной пропитанной йодом бумаги.

В эксперименте приняли участие 22 женщины в возрасте от 18 до 55 лет, которые бегали трусцой 45 минут при температуре около 32 градусов. Затем у них в трех местах — выше и ниже соска, а также в «треугольнике бюстгальтера» около грудины — замеряли количество пота. «Мы получили интересные результаты: у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют», — рассказала Блаунт.

Отмечается, что в будущем эти знания могут быть использованы для создания комфортной женской спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.

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