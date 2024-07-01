Россиянам назвали распространенную ошибку при походе в туалет

Врач-онколог, хирург, колопроктолог Бадма Башанкаев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал россиян пользоваться гигиеническим душем при походе в туалет. Выпуск, в котором специалист назвал россиянам распространенную ошибку, связанную с отказом от этого средства гигиены, доступен на платформе «Смотрим».

«Некоторые люди считают, что чем больше слоев туалетной бумаги, чем у нее больше отдушек, если она восьмислойная, тем лучше», — назвал колопроктолог распространенное заблуждение.

Башанкаев отметил, что после похода в туалет необходимо пользоваться гигиеническим душем. «На самом деле гигиенический душ перебивает все, это самое лучшее средство гигиены», — подчеркнул специалист.

Ранее терапевт Елена Малышева и аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности туалетной бумаги. Специалисты рекомендовали во избежание анальных трещин отказаться от стандартной туалетной бумаги, а пользоваться влажной туалетной бумагой или подмываться после похода в туалет водой.