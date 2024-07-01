Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

Прокуратура: в Москве мужчина перебросил оппонента через себя, возбуждено дело

В центре Москвы пострадал 44-летний мужчина в ходе ночного конфликта, он госпитализирован, а его оппонент стал фигурантом уголовного дела. В столичной прокуратуре предоставили «Ленте.ру» запись инцидента, попавшего в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

На кадрах видны двое, один из них перебрасывает через себя второго и тот остается лежать неподвижно на асфальте.

Конфликт разгорелся на Тургеневской площади. 22-летний житель Подмосковья применил прием, в результате которого второму участнику ссоры был причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, он отправлен под домашний арест. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

14 июня сообщалось, что Свердловский областной суд ужесточил приговоры двоим осужденным 19-ти и 20-ти лет молодым людям по делу о хулиганском нападении на остановке общественного транспорта на мать и дочь.